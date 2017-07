Tallinnas maanduma pidanud lennuk saadeti Helsingisse, sest kohalik lennurada oli juba suletud

Eile õhtul hilines Nice'i-Tallinna lennuk ilmastikuolude tõttu nii palju, et Tallinna lennujaamas olid öised ehitustööd juba alanud ja lennurada suletud.

Ärilehe toimetusele kirjutas lugeja, kes lendas eile Prantsusmaalt Nice'st Tallinnasse Nordica lennuga LO8272. Lend väljus kell 19.55 ja pidi maanduma 23.55.

"Teatati, et lend hilineb 55 minutit seoses vastutuulde lendamisega, kuid Saaremaa kohal öeldi kaptenile, et Tallinna Lennujaam on kinni ehitustööde tõttu. Lennukis oli üle saja inimese, kellest kümme last olid alla kolmeaastased lapsed. Lennuk maandus Helsinki," kurtis lugeja. "Kas tõesti on raske oodata 15 minutit? See ei ole juba esimene kord, kui Nordica lennud hilinevad ja inimesed peavad kannatama."

Lennujaama esindaja sõnul oli tegemist kahetsusväärse juhtumiga. "Lennujaamas toimuvad öösiti kella 00.30 ja 6 vahel ehitustööd, mille käigus suletakse lennurada. Ehituseks oleme valinud just need päevad, mil öiseid lende ei ole. Kahjuks hilines Nice'i-Tallinna lend eile nii palju, et töödega oli juba alustatud ja seetõttu ei saanud lennuk maanduda," sõnas ta.

Helsingis maandunud reisijad jõudsid Tallinnasse täna hommikul kell 8.16.

Tallinna lennujaama ehitus algas juba möödunud aastal, kui lennurada pikendati 3480-meetrini. Sellel aastal vahetatakse välja kogu lennuraja pealiskate ning lähenemistulede süsteem. Tallinna Lennujaama taristu arendusdirektori Tõnu Mühle sõnul vajab lennurada kogu ulatuses uut asfaldikihti, sest viimasest asfalteerimisest on möödunud üle 20 aasta.

„Uue rajakattega saab lennujaam jätkata omakorda veel 20 aastat,“ kinnitas Mühle. Kogu lennuraja lähenemistulede süsteem vahetatakse välja keskkonnasõbralike ning kaasaegsete LED-valgustite vastu, mis vähendavad piiratud nähtavusega ilmastikutingimuste mõju lennuvälja tegevusele.

Rajakatte vahetustööd teostatakse eelkõige öisel ajal ning sarnaselt möödunud aastaga on lennurada suletud igal nädalal neljal ööl alates kell 00.30 kuni kella 6 hommikul. Lennurada on suletud esmaspäeva öösel vastu teisipäeva, kolmapäeva öösel vastu neljapäeva, neljapäeva öösel vastu reedet ning laupäeva öösel vastu pühapäeva.