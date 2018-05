Tallinnas on Baltikumi kõrgeimad kinnisvarahinnad. Kiievis saab eluaseme lausa kaks korda soodsamalt

Riias on ühe ruutmeetri hind keskmiselt 1390 eurot. Viimase kuu kasv oli 1%, erinevalt Tallinnast, kus viimase kuu kasv oli 7,5%. Ühe ruutmeetri hind 30–50 km Riiast kaugemal on keskmiselt 524 eurot. Riias on suur nõudlus kasutatud korterite (700–900 eurot ruutmeetri eest) või ühetoaliste korterite järele.

Vilniuses on ühe ruutmeetri hind keskmiselt 1500 eurot ning hinnad kasvasid viimase poole aastaga. Nõnda oli kasv Kaunases 4,8%, Panevėžyses 3,1%, Klaipedas – 2,4% ning Vilniuses 3,6%. Hindade kasvu tõttu ostavad mitmed Leedu elanikud eluasemeid mitte Vilniuses, vaid mujal, kus hinnad on taskukohasemad.

Kinnisvara hinnad on Ukrainas odavnemas. Üksnes märtsis-aprillis oli hinnalangus 2,8%. Kiievis on keskmine ruutmeetrihind praeguseks hetkeks 831 eurot. Ent oblastites jääb see näitaja vahemikku 366–724 eurot ruutmeetri eest ning analüütikute andmetel võivad kinnisvarahinnad langeda ka edaspidi. Ukrainlaste väikeste sissetulekute tõttu on elanikkonna seas populaarseimad 1- ja 2-toalised korterid, peamiselt hruštšovkad.