Tallinnas tegutsev riskikapitaliettevõte investeerib 45-miljonilisse fondi

Tallinnas tegutsev riskikapitaliettevõte Thorgate Ventures investeerib järgneval neljal aastal pool miljonit eurot Euroopa olulisima idufirmade kiirendi Seedcamp uude fondi, mille kogumaksumus on üle 45 miljoni euro ja millest rahastatakse kuni 100 idufirmat üle Euroopa.

Kui eelmise, 2014. aastal loodud fondi suurus oli 20 miljonit eurot, siis Seedcampi 10. sünnipäevaks koguti üle 45 miljoni euro kiirendi 4. fondi, kuhu investeerivad kokku 60 tippettevõtet, riskikapitaliettevõtet ja fondifondi. Teiste seas osaleb suures mängus ka Thorgate Ventures, mille omanikud võitsid Seedcampi 2013. aastal.

"Oleme olnud piisavalt edukad, et aidata nüüd järgmistel idufirmadel kasvada, et nemad saaksid olla edukad ja investeerida omakorda järgmistesse idufirmadesse," viitas positiivsele võrguefektile Thorgate Ventures'i kaasasutaja ja juhatuse esimees Raido Pikkar. "Meist saab Balti ja Põhjamaade ambitsioonikate start-upide aken esialgu Londonis asuvasse Seedcampi peakontorisse ja hiljem kogu maailma," rõhutas Pikkar.

"Seedcamp kasvab jätkuvalt, sest Euroopa idufirmad kasvavad. Usume, et meie fond on ideaalse suurusega, et toetada kõige ambitsioonikamaid ettevõtteid nii hoo sisse saamisel kui ka pikemal teekonnal selleks, et mitte luua vaid 1 miljardi, vaid 10 ja 100 miljardi suuruseid ettevõtteid," kommenteeris Seedcampi kaasasutaja ja juhtivpartner Reshma Sohoni.

Eesti ettevõtetest on varasematel Seedcampi konkurssidel edukalt osalenud nii GateMe, Transferwise, GrabCAD kui ka Teleport. Fond jätkab investeerimist maailmaklassi idufirmadesse, kes sihivad globaalseid turge ja lahendavad tehnoloogia abil reaalseid probleeme.

Thorgate Ventures'i investeeringute hulgas on näiteks Londonis toimunud start-up ettevõtete konkursi Seedcamp võitnud GateMe ja Eesti järgmiseks TransferWise'iks tituleeritud LeapIN, mis pakub veebipõhist ettevõtte haldamise terviklahendust, keskendudes eelkõige e-residentidele.