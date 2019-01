Tallinnas tehti vähem kinnisvaratehinguid

2018. aastal tehti Tallinnas ca 14 500 kinnisvaratehingut, mis on 6,4 protsenti vähem, kui aasta varem, analüüsib Eesti üks suuremaid kinnisvarafirmasid 1Partner Maa-ameti statistikat.

1Partner Kinnisvara juhi Martin Vahteri sõnul võib tehingute arv ka tänavu langeda, sest lagi on kätte jõudnud. “Siiski pole suuri muudatusi ette näha, sest majanduse põhinäitajad on stabiilselt head – tänavune majanduskasvu prognoos on korralikud kolm protsenti, miinimumpalk tõusis ning lisaks on tööjõupuudus madal. Samuti jääb euribori intress madalaks, ehk laenamine on endiselt suhteliselt odav,” rääkis Vahter.

“Inimestel on mingi ajalooline kõhutunne, et iga kümne aasta tagant peab tulema uus kriis, aga selleks pole praegu põhjendatud alust. Hinnalangust pole oodata, pigem tuleb eelmisega sarnane aasta,” lisas Vahter.

2018. aastal tehti kogu Eestis 48 925 kinnisvaratehingut, mis on 5,5 protsenti vähem, kui 2017. aastal.

Tallinnas tehti mullu 9702 korteritehingut, mis on varasema aastaga võrreldes samal tasemel. Tallinna korteri ruutmeeter maksis mullu keskmiselt 1841 eurot, mis on 2017. aastaga võrreldes 5,1 protsenti kõrgem. 2018. aastal maksis pealinna kalleim korter 1,05 miljonit eurot.

2018. aastal müüdi Tallinnas 343 hoonestatud elamumaa krunti, mis on 5,5 protsenti vähem kui 2017. aastal. Kalleim maja müüdi 4,9 miljoni eest.

Möödunud aastal müüdi 180 elamumaa krunti, mis on 29,5 protsenti enam kui aasta varem. Kalleim krunt maksis 1,03 miljonit eurot.