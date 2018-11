Tallinnast juhitakse miljonite klientidega bitcoiniäri

Firma tegevus on mõnevõrra hallil alal – ühelt poolt peaks sellest kasu olema arengumaade inimestele, kel pole ligipääsu traditsioonilisele pangandusele, samas on Paxfuli platvormi ära kasutanud ka kriminaalid.

Firma ühe asutaja, IT taustaga Artur Schabacki huvi bitcoini vastu tärkas juba 2012. aastal. Tõsisemalt sukeldus ta ärisse aga 2014. aastal, kui kohtus New Yorgis ärimees Mohamed Azab (alias Ray) Youssefiga. Esmalt võeti ette New Yorgi toiduautode pidajad, kelle veenmisega tuli vaeva näha, kuid kui nemad saadi nõusse, tuli hakata veenma inimesi bitcoinidega maksma.

