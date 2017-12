Tallinnast Kundasse saadetud ümbriku eest maksti oksjonil kopsakas summa

USAs Spinki oksjonil osteti 125 000 dollari eest 1858. aastal Tallinnast Port Kundasse saadetud ümbrik, kus on peal Venemaa 1858. aasta 20 kopikaline sinine ja oranž ning 10 kopikaline pruun ja sinine mark, kirjutab stampnews.com.

Antud Eestiga seotud ümbrik ainus teada olev postisaadetis, kus on Venemaa esimene mark koos teise väljaande 20 kopikalise margiga (Venemaa esimene ja kolmas mark). Tegemist on Venemaa filateelia ühe olulisema postiajaloo haruldusega, mis tõmbas kõvasti tähelepanu. Ümbrikul on margid kustutatud Revel/20. Apr. 1858 templiga.

6. detsembril New Yorgis toimunud oksjonikataloogi esikaanel on see Eestiga seotud postiaajalooharuldus.

Oksjonieelselt prognoositi ümbriku hinnaks 200 000 kuni 250 000 dollarit.