Tallinnast saab üleilmse kliimahäkatoni pealava

Tallinn on valitud samaaegselt sajas maailma linnas toimuva kliimamuutuste häkatoni pealavaks. 24 tundi kestva ja Climathoni nime kandva ajurünnaku fookuses on säästlik linnatrasport, teatas keskkonnaministeerium.

Keskkonnaministeeriumi, Cleantech ForEsti ja Climate-KIC korraldatava Climathoni eesmärk on leida toimivaid lahendusi kliimamuutuste leevendamiseks ja nende vastu võitlemiseks. Tallinnas toimuva häkatoni teemaks on säästlik linnatransport. See jaguneb kolme alateema vahel: tark transpordisüsteem, jalgrattaliiklus ning autojagamine ehk ride-sharing. Teisisõnu peavad väljatöötatud lahendused tõhustama meie linnaliiklust nii, et see oleks vähem saastavam.

Climathoni avab 27. oktoobril keskkonnaminister Siim Kiisler ning otselülitusena saavad sellest osa kõik Climathonil osalejad üle maailma. “Nutikad leiavad kliimaeesmärkides üles uued ja uudsed ärivõimalused madala süsinikusisaldusega ringmajanduse suunas. Majanduskasv, sellega kaasnevad uued töökohad ja üldine heaolu on teie kõigi peades ja kätes,“ sõnas keskkonnaminister Kiisler ning lisas, et Eestile kui innovatsioonialtile ja paindlikule e-riigile on see kahtlemata hea võimalus linnatranspordi uuele tasemele tõstmiseks. Et ideed ja lahendused ei jääks ainult Tallinnasse, kutsub keskkonnaminister Climathonist osa saama ja ajurünnakut jälgima ka teiste Eesti linnade elanikke.

Climathonist toimuvad otseülekanded kõikidesse ajurünnakul osalevatesse linnadesse üle maailma. 28.oktoobri hommikul esitletakse ideid žüriile. Parimatel ideedel on võimalus saada reaalselt teostavateks lahendusteks ja/või areneda startup'ideks.

Iga-aastase kliimahäkatoni traditsioon sai alguse 2015. aastal Pariisi kliimakonverentsi eel. Ürituse populaarsus on järgnevate aastatega kiiresti kasvanud ning Climathon 2017 saab olema seni suurim rahvusvaheline kliima-alane häkaton maailmas. 2016. aastal võttis Climathonist osa 59 linna, kahekordistades sellega 2015. aastal osalenud linnade arvu. Häkatonil tuldi mullu välja 2330 ideega.

Euroopa Liidu suurima kliimainnovatsiooni edendaja Climate-KIC haridusdirektor Ebrahim Mohamed ütleb: “On väga inspireeriv näha, et kliimamuutuste vastane võitlus iga aastaga hoogu juurde kogub. Sel aastal on Climathoni korraldajate kui ka häkatonil osalejate arv erakordselt suur. Climathon aitab üles ehitada ühtset kogukonda ning seda mitte ainult kohalikul tasandil, vaid tekib ka ülemaailmne kliimamuutuste vastu võitlejate kogukond. Üheskoos mõtteid vahetades, ideid jagades ning ühise eesmärgi nimel töötades õpime me üksteiselt palju.”

Climathon Tallinn korraldaja Cleantech ForEst tegevjuht Erki Ani lisab: “Äärmiselt hea meel on olla sellise suure ürituse korraldamise juures. Meil on hea võimalus näidata Eesti innovatsiooni rohetehnoloogias ja ühiskonna arengut väga laiale ülemaailmsele publikule, kelle seas on olulised keskkonnaorganisatsioonid ja huvigrupid. Auhindadena oleme välja pannud ideede edasist arendamist toetavad võimalused, nagu näiteks otsepääs maailma suurimasse roheideede programmi ClimateLaunchpad. Lisaks ka kuuekuulist tuge Tehnopoli Startup inkubaatoris, et aidata ideel turule jõuda. Samuti veel põnevat ja huvitavat Pakri Teadus- ja Tööstuspargilt ja ELMO RENT 2.0 elektriautode lühirendilt. Cleantech ForEst Eesti rohetehnoloogia startup kogukonna edendajana kannab hoolt, et loodud ideed leiaks sobiva rakenduse ja jõuaksid õigete inimesteni.”

Climathon on osa ka Eesti EL Nõukogu eesistumise ametlikust ürituste kavast, mis tõstab esile Eesti tegevusi ning innovatsioonisuundi madala süsinikuga majanduse suunas.