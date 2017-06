Talongisüsteem terendab? Suurbritannia majandus on teel hukatuse poole

Euroopa Liidust väljumise strateegia on varemeis ja teeb Suurbritanniale korvamatut kahju.

Iga päev saabub Euroopa Liidust Suurbritanniasse ja lahkub sealt Euroopa Liidu poole 14 000 veoautot. Kas ilma Brexiti kokkuleppeta hakatakse igat elutähtsat toidu- ja tööstuskaupu vedavat sõidukit kontrollima, et tollitariifid oleksid makstud ja seadused järgitud? Kui mõni veoauto hilineb või liiklus ootamatult tiheneb, siis kes organiseerib talongisüsteemi, et supermarketites toitu jaotada? Mõne päeva pärast on üldvalimised, mis annavad keskvalitsusele mandaadi EL-iga lahkumisläbirääkimisteks – aga kas keegi üldse adub neid riske?

Veerand Suurbritannia ekspordist – kolm miljardit naela kuus – läbib praegu Euroopa Liidu üht sadamat Calais’d ühegi piirikontrollita. Kes hakkab Calais’ kauba EL-i reeglitele vastavust kontrollima, kui Suurbritannia ilma kokkuleppeta liidust välja lendab? Kas Prantsusmaal on mingitki huvi investeerida tollistruktuuri, et Suurbritannia eksport saaks edasi kulgeda?