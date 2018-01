Talsingi tunneli projektis põrkuvad kaks täiesti erinevat maailmavaadet. Eestis on skeptikuid palju

Arvutimängude tootja Rovio endine juht Peter Vesterbacka tutvustas eile Tallinnas Ülemiste Citys Tallinna-Helsingi tunneli hetkeolukorda. Üritus toimus Eesti astronoomiakoolkonna ühe rajaja Ernst Öpiku nimelises hoones. Just kosmilise kiirusega soovib Vesterbacka keerulist projekti ellu viia.

Vesterbacka põhisõnum oli, et kaht pealinna ühendav tunnel avatakse 2024. aasta 24. detsembril. Suurelt jaolt pidavat see tehtama Hiina investorite raha eest ja ehitama võiks hakata juba käesoleval aastal. Need kolm sõnumit teenivad ka suurimat kriitikat. Mis maailmas Vesterbacka elab, kui usub, et keerulisi ja aeganõudvaid keskkonnauuringuid on võimalik teha mõne kuuga? „Vaadake kalendrisse. On alles jaanuar. Vaadake, kui palju kuid selles aastas veel on,” ütles tehnoloogiamaailmast tulev visionäär Ärilehele.