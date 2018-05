Talv oli liiga külm? On üks firma, kelle rahakoti on see väga rõõmsaks teinud

Jõudsalt on kasvanud Eesti Gaasi elektrimüük. Kolme kuuga on müüdud 22,9 GWh elektrienergiat, möödunud aastal samal ajal oli vastav number 12,7 GWh. Ka klientide arv on aastases võrdluses kasvanud üle pooleteise korra. „Elektri osas on mahud veel võrdlemisi väiksed, kuid rõõmustab klientide arvu pidev kasv, mis näitab, et pakume hea hinnaga kvaliteetset teenust," sõnas Noot.

Samuti on suurenenud veeldatud maagaasi ehk LNG tarnemahud. Esimese kolme kuuga müüdi klientidele 3743 tonni LNG-d, mis torugaasi ühikutes teeb u 5,5 mln m³.