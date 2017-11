Talvik: korraldame meeleavalduse Rail Balticu ümber toimuva salatsemise vastu

Homme kell 13 kogunevad Rail Balticu (RB) projekti avalikku asjaajamist toetavad inimesed Toompeale, et anda edasi oma meelsus dokumentidega salatsemise ja nende varjamise lõpetamiseks. Edasi liigutakse rongiga majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumisse (MKM) RB projekti dokumentatsiooniga tutvuma.

„Vabaerakond on korduvalt rõhutanud, et Rail Balticu asjaajamine ei ole toimunud avatult ning seda on avalikkuse eest püüdlikult varjatud. Näiteid on mitu: tasuvusanalüüsi arutelu Riias, mida ei soovitud avalikustada ning MKM-i eitav vastus Avalikult Rail Balticust dokumentide päringule. Me protestime salatsemise vastu ning korraldame meeleavalduse,“ ütles Vabaerakonna esimees Artur Talvik.

Kodanikuühendus Avalikult Rail Balticust küsis ministeeriumilt dokumente, mis võimaldavad avalikkusel tutvuda RB projekti hetkeolukorraga ning olla kursis selle edenemise protsessiga. Suurte investeeringutega seotud keeruliste infrastruktuursete projektide puhul on avalikkuse täiendav tähelepanu mõistetav, kuna sellised projektid mõjutavad oluliselt riigieelarvet, piirkondlikku arengut ning Eesti rahalisi kohustusi tulevikus. MKM edastas dokumendid kinnikaetud kujul, mis on vastuolus läbipaistva asjaajamise põhimõtetega ja tekitab tõsiseid küsimusi.

„Dokumentide avalikustamist soovisin ka mina oma 9. oktoobri kirjas majandus- ja taristuminister Kadri Simsonile. Selle peale pakkus Simson mulle võimalust minule sobival ajal soovitud dokumentidega ministeeriumi ruumides tutvuda. Samas viitas ta, et seadused ei luba mul piiranguga dokumentides esitatud informatsiooni kolmandatele isikutele edastada,“ võttis kirjavahetuse kokku Talvik ning lisas veel, et erilist hämmastust tekitas Simsoni väljaütlemine, et RB dokumentide lausaline ja valimatu avaldamine võib rikkuda suhteid Läti ja Leeduga ehk kahjustada Eesti riigi välissuhtlust.

„Näib, et Läti ja Leeduga suhted on olulisemad, kui RB dokumentide avalikustamine,“ lõpetas Talvik ning lisas, et kui ei jää muud üle, sõidame ise MKM-i Rail Balticu dokumentatsiooniga tutvuma ning loodetavasti on Vabaerakonna algatus samm avatuma asjaajamise poole.