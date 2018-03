Talvik majanduskomisjoni kirjast: täielik lapsus ja absurd

Vabaerakonna esimees Artur Talvik ei mõista absoluutselt, miks saatis majanduskomisjon riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Andres Herkelile kirja, kus erakonda süüdistati ühe huvigrupi ettepanekute enda pähe esitamises.

"See on täielik lapsus, ütleme ausalt. See on naljakiri. See, et me kütusega väikekauplejaid kaitsesime, oli teada. Käisin komisjonis ja arutasime nendega koos läbi muudatusettepanekud, mis võiks olla. Tõepoolest, need on sarnased ja lasti käiku kahest allikast," selgitas Vabaerakonna juht ERRi uudisteportaalile.

Küsimusele, miks olid muudatusettepanekud ikkagi identsed, vastas Talvik: "Mis siis? Miks ta ei või olla identne, kus see keelatud on?"

Talvik rõhutas, et Vabaerakond pole midagi varjanud ja Eesti Kütuseliit pole neid mingilgi viisil toetanud. "See on nagu naljanumber. Arusaamine lobist või reeglitevastasest varjatud lobist siin täiesti puudub. Ma ei kujuta ette, mis vajadus neil sellist kirja saata oli."

Majanduskomisjon saatis hiljuti riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Andres Herkelile kirja seoses Vabaerakonna poolt viimasel hetkel esitatud muudatusettepanekutega vedelkütuse seaduse muutmise eelnõule. See olevat copy-paste ühe huvigrupi ehk kütuseliidu juba esitatud muudatusettepanekutest. Isegi kirjavead on samad.

