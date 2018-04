Talvik nõuab kirjas finantsinspektsioonile selgitusi Rumeenia afääri asjus

Vabaerakonna juht Artur Talvik pöördus kirjas finantsinspektsiooni juhatuse poole, et nõuda selgitusi seoses Rumeenia investeerimisafääriga.

Lp Finantsinspektsiooni juhatus,

Möödunud sügisel arutati Tallinna ringkonnakohtu avalikul kohtuistungil äriühingu Nord Hill Land Portfolio pankrotihalduri hagi Swedbanki vastu. Selle ajendiks on sadade Eesti inimeste Rumeenia põllumaadesse maetud säästud, millest täna, üle kümne aastat hiljem ei ole ükski väikeinvestor saanud sentigi tagasi.

Olgu öeldud, et Harju maakohus tuvastas, et ettevõtte maksejõuetus saabus juba 2007. aastal ja selle põhjuseks on võlakirjade emissioonitingimuste rikkumine, rasked juhtimisvead ja investorite eksitamine omandatud maade väärtusega. Sellise hinnanguga nõustus ka Nord Hilli seaduslik esindaja.

Miks siis juhtus nii, et pankrotiavaldus jõudis kohtusse alles 2015. aastal? Selleks naaseme möödunud sügisese kohtuistungi juurde. Nimelt avaldas Swedbanki esindaja kohtule, et alates 2011. aastast on pank ise selle sama pankrotti läinud ettevõtte omanik. Osalust ei omandatud aga avalikult. Vastupidi. Swedbank varjas oma seotust ja kasutas selleks advokaadibüroo teenuseid.