Talvik: VEB Fondi kahjude hüvitamine näitaks, et riik oli suli, mitte ettevõtjad

Kuigi VEB Fondist kahju saajate nimekirjas on üle kümne ettevõtte, siis arvestab riigikogu õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid viie kahju saajaga - nelja ettevõtte ja ühe eraisikuga. Seda 2010. aasta ringkonnakohtu lahendist tulenevalt, vahendas ERR.

Riigikogu menetluses on otsuse eelnõu, mis näeb ette kompenseerida Eesti Panga kasumist VEB Fondi sertifikaadiomanikele. Eelnõu näeb ette, et lisaks kunagi kaotatud summale makstaks 10 protsendist intressi 24 aasta eest.

Üheks selliseks sertifikaadiomanikuks on AS Saare Kalur,millel jäi kunagises NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud arvetele 150 000 dollarit ja mille hüvitamisest riik on seni järjekindlalt hoidunud, kirjutas eile Saarte Hääl. Seega kogusumma Saare Kalurile oleks üle poole miljoni dollari.

Üks eelnõu algataja vabaerakondlane Artur Talvik peab seda otsust ühe poliitikaajastu lõpetajaks.

"Asi on põhimõttes, asi on märgiline. Kes seal täpselt seda toetust saab ja kui palju neid on. Minu meelest märgiline on riigi poolt ka tunnistada, et need vennad ei ole sulid ja spekulandid, vaid riik on olnud suli ja spekulant või siis varasemad valitsused," ütles Talvik ERR-ile.

Artur Talviku sõnul on poliitikud kuluaarides küll ettepanekut toetamas, kuid ta ei oska öelda palju seda avalikult teevad. Jaanus Karilaid ütleb, et valitsuse juhtpartei ei ole ühtset seisukohta vastu võtnud, kuid fraktsioonis toetab eelnõu kümmekond saadikut.

Praegu ootab õiguskomisjon justiitsiministeeriumi õiguslikku hinnangut riigi tegevusele. Vastus peaks tulema algaval nädalal.

Eelnõu on sisse antud läinud aasta septembris, algatajateks riigikogulased Jaak Madison, Artur Talvik, Jaanus Karilaid, Toomas Paur, Martin Helme.