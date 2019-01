Tammist: see, et sotsidel on teiste erakondadega võrreldes põhjalikum keskkonnaprogramm, et tee meist lillelapsi

Rene Tammist Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister RUS 3

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist (vasakul) koos peaminister Jüri Ratasega riigikogus Foto: Karin Kaljuläte

Sotsiaaldemokraatlikku erakonda kuuluv ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist ütleb vastulauses Eesti Päevalehe analüüsile, mis nimetas erakonda mürkroheliseks, et erakond on veendunud, et uued keskkonnatehnoloogiad ja roheline mõtteviis pakuvad häid võimalusi majanduse edendamiseks. Ka märgib ta, et see, et sotsidel on teiste parlamendierakondadega võrreldes põhjalikult läbitöötatud keskkonnaprogramm, et tee neist lillelapsi.