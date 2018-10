Tammist tahab muuta e-teenused tehisintellekti abil eestlastele lihtsamini kasutatavaks

Ministrite kohtumisel Eestit esindanud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Rene Tammisti sõnul pakub tehisintellekti rakendamine võimalust viia majanduse tootlikkus ja riiklike e-teenuste kasutajasõbralikkus uuele tasemele, ent toob kaasa ka väljakutseid.

„Tehisintellekti rakendused on digipöörde järgmine etapp. Digitaalsete tehnoloogiate kasutuselevõtu peamine eesmärk peab olema inimeste elu mugavamaks muutmine,“ rääkis Tammist. Küll aga tõdes ta, et uute tehnoloogiatega kohanemiseks tuleb töötajatele tagada ka täiend- ja ümberõppe võimalused.

Selliste elukestvate õppimisvõimaluste pakkumine töötajatele saab ettevõtlusministri sõnul sündida üksnes tihedas koostöös ettevõtjatega. „Tehisintellekti, aga ka digitaliseerimise ja automatiseerimise rakendamise valguses tasub pidevalt investeerida töötajate oskustesse,“ märkis Tammist.

Osa riigiasutusi Eestis juba loonud häid lahendusi

Tema sõnul on masinate abil ka varem inimeste elujärge parandatud ning tehisintellekti rakendamine võib olla selleks üks võimalus. „Kõik, kes kasutavad Google’i otsingumootorit või suhtlevad Facebooki vahendusel, on puutunud kokku tehisintellekti kasutava tehnoloogiaga,” viitas Tammist.

Eestis on suutnud ka riigiasutused juba hakata tehisintellekti erinevatel viisidel oma kasuks tööle panna. „Näiteks PRIA rakendab põllumajanduses masinõpet, et kindlaks teha satelliidifotode põhjal, kas põllumaadel on niitmine tehtud,” lausus Tammist.