Tammist võttis ettevõtete vastutustundlikkuse teemast tuld

„Vastutustundlik ettevõtlus on maailmas järjest kasvav: üha enam ettevõtjaid ja ettevõtteid on teadvustanud, et nende mõju on suurem kui vaid oma tegevusvaldkond,” märkis Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi (VEF) tegevjuht Kristiina Esop.

Ta lisas, et väga paljud maailma ettevõtted viivad regulaarselt läbi oma tegevuse hindamist ning positiivse mõju suurendamine on nende äritegevuse loomulik osa. „Mõistetakse, et see, mida ettevõtjad ja ettevõtted teevad, mõjutab kogu ümbritsevat,” lausus VEFi tegevjuht.

Kolmapäevasel kohtumisel tutvustas ligi 70 ettevõtet koondava VEFi juhatus riigikogu ja valitsuse liikmetele ettepanekuid, mis kutsuksid Eesti esile muudatuse vastustundliku ettevõtluse väärtustamises. „Eestis oleme aga paljudest meie koostööriikidest mitmed sammud tagapool," tõdes Esop.

Kohtumine läks vastutustundlike ettevõtete seisukohalt väga hästi, kuna sel osalenud ettevõtlus- ja tehnoloogiaminister Rene Tammist võttis teemast tuld ja ütles, et tema on nõus abiks olema, viies kohtumiselt saadud sisu edasi nii ministeeriumisse kui ka Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda, mille liige ta on.

„Ettevõtjatega kohtudes kuulen ma pidevalt, et riigi regulatsioone on palju – sellest lähtuvalt peaks vastutustundliku ettevõtluse põhimõtete laiem kasutus tulema mitte läbi uute regulatsioonide kehtestamise, vaid läbi teadlikkuse tõusu ja koostöö riigi, meedia ja ettevõtete vahel,” põhjendas Tammist. Praeguseks on VEF-il juba esimesed kohtumised majandusministeeriumis ka kokku lepitud.

Kohtumisel osalenud ja VEF-i liikmete hulka kuuluva Manpower Baltikumi tegevjuht Heigo Kaldra märkis, et võrgustik usub, et vastutustundlik ettevõtlus on lähitulevikus ainus võimalik viis ettevõtluseks.