Tammisti sõnul on astutud terve rida samme, et Eesti ettevõtete üht suurimat probleemi lahendada

Tema sõnul on ettevõtjate poolt väga positiivselt vastu võetud tootearenduse lahendus, kus riik jagab ettevõtjatega riske selleks, et käivitada ettevõttes tootearendust. „Ja käesoleval aastal on mitu uut lahendust plaanis, kuidas teadmusmahukust tõsta,” lisas minister.

Ühelt poolt on plaanis rakendada piloottehaste meedet, toetamaks tööstusettevõtete automatiseerimist. „Aga ka kuidas kaasata teadlasi meie ettevõtete juurde. Üks huvitav lahendus on näiteks lühiajalised töötamised ja innovatsiooninõunikud meie ettevõtete juures,” kirjeldas Tammist.

Innovatsiooni poole pealt oli ministri sõnul positiivne see, et meie iduettevõtted näitasid mullu rekordilisi tulemusi ja ootused sellele sektorile on jätkuvalt positiivsed. „Valitsuse poolt pakume igakülgset tuge, et need ettevõtted saaksid areneda,” kinnitas Tammist.