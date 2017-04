Tamperest startiv "soomlaslik" restoranikett sihib ka Eestit

Soomes Tamperes aprillis esimese restorani avav Taproom United -nimeline restoranikett plaanib viie aasta jooksul laieneda ka üle mere Rootsi ja Baltimaadesse.

Kett rõhub soomelikkusele, seda iseloomustavad Soome kohalikud väikeseeriaõlled ja käsitööalkohol, vahendas Soome rahvusringhääling Yle. Keti asutajate seas on mitu tuntud Soome restoraniärimeest ja õllepruuli.

Keti tegevjuht Janne Seppälä, kes ühtlasi on ka pruulikoja RPS Brewing juht ning restorani Malja asutaja, ütles Yle-le, et plaan on avada viie aastaga 10-12 restorani Soomes eri kohtades ning nn pilootrestoranid Rootsis ja Baltimaades.

"Tänavustes plaanides on avada veel üks restoran Helsingis. Järgmise aasta jooksul ehk 3-4 restorani, nii nagu me sobivaid ruume leiame," ütles Seppälä.