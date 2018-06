Tamro juht: ravimiseadus ei teeni patsientide huve

Nii näiteks deklareeris ravimiseaduse muutmise eelnõu seletuskiri, et muudatuse üheks eesmärgiks on suurendada konkurentsi ja tagada ravimite kättesaadavus vähese nõudlusega piirkondades. Ometi oleme me sellise eesmärgiga loodud seadust rakendades jõudnud täna olukorda, kus näiteks Türile apteegi tegemine, mis selgelt suurendas konkurentsi ja parandas ravimite kättesaadavust, osutus keelatud tegevuseks. Riigikohus viitas Türile apteegi kolimist hukka mõistes ka rahva tervise kaitse vajadusele, sest sellist argumentatsiooni kasutab ravimiseaduse seletuskiri. Kuidas Türile apteegi tegemine rahva tervist kahjustab, jääb täielikuks mõistatuseks.

Vaadates vaidluses osalenud juriidiliste isikute nimede taha selgub, et ravimiameti otsuseid vaidlustasid ja riigikohtus võitsid mitte väikesed rohupoe pidajad vaid hoopis turu suurima apteegiketi Apotheka partnerapteegid.

Enamgi veel, ühe kaebaja nn sõltumatu proviisorapteegi osanik on Apotheka kaubamärki kandvate apteekide omanik Terve Pere Apteek OÜ ise. On irooniline, et kohtus justkui sõltumatuid proviisorapteeke esindanud vandeadvokaat, kelle sõnul on apteegireformi eesmärk “kärpida ketiapteekide ja hulgimüüjate tiibu”, esindas tegelikult apteeki, mille omanike ringi kuulub Apotheka apteegiketi omanik ja seega kaudselt turu suurim hulgimüüja. Seega ei võitnud mitte Taavet Koljatit, nagu vaidluse võitnud osapool sõnastas, vaid Koljatil oli Taaveti mask ees. Riigikogul on peale suvepuhkust viimane aeg neli aastat tagasi tehtud vigasid parandama hakata.