Täna algav Startup Week toob kokku Eesti edukamad iduettevõtjad

Startup-kogukonna festival avab ka paljude iduettevõtete Tallinna kontorite uksed, muuhulgas Taxify, Monese, Starship Technologiesi ja Scoro omad.

Techstars Startup Week on maailma üks suurimaid kogukonnafestivale. See sai alguse kaheksa aastat tagasi USAs ning täna korraldatakse festivali 90 linnas üle maailma, kolmandat aastat ka Tallinnas.

IT-ettevõtja, Sten Tamkivi kommenteerib: “Startup Week annab igale ettevõtjale võimaluse tõsta pea korraks firma ehitamisest välja, vaadata, mis teised teevad ja vastavalt huvile, kas kogenumatelt nõu küsida või äsja alustanutele ise abi pakkuda.”

Nädala jooksul külastavad Tallinnat ka mitmed rahvusvahelised Techstarsi mentorid. Techstars sündis 10 aastat tagasi USAs, eesmärgiga luua rahvusvaheline võrgustik, mille abil toetada ettevõtjaid.

Nüüdseks toimuvad Techstarsi üritused ja programmid USAs, Euroopas, Aafrikas ja Austraalias. Startup Week Tallinn 2018-le tulevad Techstarsi tiimist Eamonn Carey (UKst) ja Matt Helt (USAst). Nädala avaüritusel kõneleb Kim-Mai Cutler, riskikapitalist (Initialized Captial) ja endine TechCrunchi ajakirjanik San Franciscost.

Startup Week Tallinn 2018 peakorraldaja Sander Sillavee: “Tihti oletatakse, et iduettevõtlus on miskit väga väikest, aga Eesti idusektor on praeguseks tõeliselt suureks kasvanud ning me tahame seda rahvaga jagada:

* Iduettevõtted panustavad järjest rohkem kohalikku majandusse. 2017. aastal maksti tööjõumakse 37 miljonit eurot

* Aastast 2015 on olnud tööjõumaksude kasv keskmiselt 30% aastas

* Tänavu on tehtud Eesti iduettevõtetesse 325 miljonit eurot investeeringuid. Eesti startuppides töötab globaalselt pea 5000 inimest.