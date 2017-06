TÄNA DELFI TV-s: Mida Euroopa Keskpank Tallinnas otsustas?

Euroopa Keskpanga president Mario Draghi annab ülevaate, mida keskpanga nõukogu Tallinnas toimunud istungil otsustas. Ärilehe vahendusel saab 15.30 algavat pressikonverentsi jälgida.

Peale rahapoliitiliste otsuste on nõukogu kahepäevase istungi päevakorras ka euroala värske majandusprognoos.

Päevakorras on pea püsiteemana kriisiaegsete rahapoliitiliste stiimulite küsimus. See erineb suuresti tavapärasest keskpanga tööriistakastis olevast. Mida lähemale saabub aasta lõpp, seda lähemale tuleb otsus, mida teha varaostuprogrammiga, mille raames ostetakse aasta lõpuni iga kuu 60 miljardi euro eest võlakirju.

Küsimus on ka võlaostuprogrammis, mille raames on keskpank juba kokku ostnud 2,3 triljoni euro eest võlakirju. Arutletakse, kas sinna ostmist vähendada või lisaostud üldse lõpetada. Võimalik, et teemaks tuleb ka intressitasemete normaliseerimine.