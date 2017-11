TÄNA DELFI TV-s: mitmekesisus ja juhtimine muutuvas maailmas

Täna ja homme toimub Tallinnas Viru hotellis üleeuroopaline konverents, mis keskendub mitmekesisuse juhtimise väljakutsetele muutuste keerises nii Euroopas kui maailmas.

Konverentsi Mitmekesisuse lepete Foorum: „Mitmekesisus ja juhtimine muutuvas maailmas“ saab täna kella 13.00st jälgida Delfi TV vahendusel.

Konverents on ühtlasi Euroopa ettevõtete ja organisatsioonide poolt loodud mitmekesisuse kokkulepete aastafoorum, kus arutletakse koos paljude ekspertidega erinevatest eluvaldkondades mitmekesisuse ja kaasatuse valdkonna arenguid, trende ja murekohti.

Konverentsi esimesel päeval teeb peaettekande Tartu Ülikooli professor Marju Lauristin, kes esitab oma nägemuse maailmas ja Euroopas viimasel ajal aset leidnud protsessidest, ühelt poolt mitmed polariseeruvad poliitilised ja väärtuspõhised lahkhelid, teisalt aga rahvusvahelistumine ja kiired infotehnoloogilised arengud.

Teisel päeval esineb ettekandega maailma migratsiooni trendidest ja väljakutsetest Global Migration Policy Associates president Patrick Taran, tegu on globaalse mõttekojaga, mis koondab maailma parimaid migratsiooni- ja pagulasvaldkonna eksperte.

Lisaks esinevad mitmete tuntud ettevõtete juhid ja esindajad, kes selgitavad läbi praktiliste näidete, miks nende jaoks on inimeste erinevuste austamine oluline ning kuidas on teema seotud juhtimise ja reaalse ärikasuga. Näiteks peab naiste ja juhtimise teemapaneelis kõne Helen Tynan, kes on Google Director for People Operations. Juhtimismuutuste paneelis esineb IKEA mitmekesisuse ja juhtimise valdkonna juht Sari Brody.

Homme, 7.novembril kell 11:00–11:45 toimub Viru hotelli konverentsikeskuse aatriumis ideede ja ettevõtmiste laadaplats, kus oma toredaid ja mitmekesisust toetavaid tegemisi tutvustavad kuus organisatsiooni üle Euroopa. Laadaplatsi eesmärk on ideedevahetus, kontaktide loomine, üksteise inspireerimine ning mitmekesisuse ja kaasatuse teema tutvustamine erinevates kontekstides, olgu selleks siis haigla juhtimine, puuetega inimeste palkamine või noorte neidude julgustamine.