TÄNA DELFI TV-s: Selgub EY Eesti Aasta ettevõtja 2017

9. märtsil kuulutatakse Kultuurikatlas pidulikul galaõhtusöögil välja EY Eesti Aasta ettevõtja 2017. Ärilehe vahendusel saab vaadata üritusest otseülekannet.

Lisaks selgub ka Ettevõtja Elutööpreemia laureaat.

Ürituse ajakava:

19.20 Avasõnad ütleb Ernst & Young Baltic AS partner Ranno Tingas

19.55 Monaco EY Entrepreneur Of The Year 2016 videomeenutus

20.00 Finalistide tutvustus

21.25 Žüriid tutvustab Viljar Arakas

21.30 Ettevõtja Elutööpreemia annab üle rahandusminister Sven Sester

21.35 EY Eesti Aasta Ettevõtja 2017 kuulutab välja konkursi eelmine laureaat Jevgeni Kabanov

21.45 Ühispilt võitjatega

EY Eesti Aasta Ettevõtja 2017 nominendid on:

- Arno Kütt ja Peep Kuld (pakiautomaatide ja robotite tootja Cleveron AS ning Eesti suurim mööblimüüja, veebikaubamaja ON24 AS)

- Urmas Hiie (Eesti suurim ventilatsiooniseadmete ja -tarvikute tootja ETS Nord AS)

- Tõnis Siigur, Martti Siimann ja Marko Zukker (restoranid OKO, NOA ja Tuljak – OKO Restoranid OÜ)

- Kadri Klaassen ja Rasmus Varunov (Baltikumi suurim laste mänguväljakute ning skatepark’ide tootja, pereettevõte Tiptiptap OÜ)

- Anti Tammo ja Raigo Tammo (Eesti suurim terasprofiil- ja silemetalluste tootja ja eksportija, pereettevõte OÜ T-Tammer)

EY Eesti Aasta Ettevõtja konkurss toimub tänavu üheksandat korda. EY Eesti Aasta Ettevõtja 2017 esindab Eestit juunikuus Monacos toimuval Maailma Aasta Ettevõtja konkursil EY Entrepreneur Of The Year.

EY Eesti Aasta Ettevõtja 2017 žüriisse kuuluvad:

Aavo Kokk (Catella Corporate Finance OÜ), Hans H. Luik (Eesti Ekspress), Marika Priske (sotsiaalministeerium), Meelis Atonen (Tavid AS), Reet Roos (Inspired Universal McCann OÜ), Viljar Arakas (EFTEN Capital AS) ning eelmine Aasta Ettevõtja Jevgeni Kabanov (Zero Turnaround).