TÄNA DELFI TV-s: tööd, mille populaarsus üha kasvab

Täna on kultuurikatlas töö- ja karjäärimess, mille karjääriseminari on võimalik jälgida ka Ärilehe vahendusel.

Kell 11.30 algaval karjääriseminaril „Meie inimesed – meie võimalused. 3.0“ räägitakse tuleviku tegijatest – oma kogemusest räägivad inimesed, kes teevad tööd, mis suure tõenäosusega on üha kasvava populaarsusega.

Rääkima tulevad blogija, jagamismajanduse entusiast ning start-upi looja, kes tahab värbamismaailma värske äpiga raputama hakata.

Räägitakse ka vanaduspensioniealiste olukorrast tööturul ning sellest, milline võiks see olukord aastal 2050 olla.

Unustatud ei ole ka ettevõtlusest – sellest, miks on naisi vähe ettevõtluses ja kuidas neid rohkem äri tegema saada. Paneelis on viis naist, kes ühel või teisel viisil on ettevõtlusega seotud.

Tööandjate jaoks on fookuses õppimine ja arendamine ning peatutakse ka õpipoisiõppel. Oma kogemusest räägib G4S.