Täna sõlmitakse kaugtöö kokkulepe: 10 olulist punkti, millega kaugtöö tegemisel arvestada

Kaugtöö tegemine aitab suurendada ettevõtete tootlikkust ja töötajate motivatsiooni, ent kaugtööd tuleb teha ohutult ja tervislikult.

Täna allkirjastavad Eesti Ametiühingute Keskliit ja Tööandjate Keskliit kaugtöö kokkuleppe, millega lepitakse kokku kaugtöö tegemise soovituslikud põhimõtted. Kaugtöö tegemine aitab suurendada ettevõtete tootlikkust ja töötajate motivatsiooni, ent kaugtööd tuleb teha ohutult ja tervislikult.

Eesti Ametiühingute Keskliidu esimehe Peep Petersoni sõnul tõstab kaugtöö tegemine töötajate motivatsiooni ning paindlikkust töö tegemisel, ent kaugtöö tegemisel varitsevad töötajaid ka võimalikud ohutegurid. „Kaugtöö tegemine võimaldab paremini ühildada töö- ja pereelu ning hoida kokku aega ja raha reisikuludelt. Samas on kaugtöö tegemisel teatud nähtamatud ohud. Näiteks, kas kodukontor on piisavalt ergonoomiline ja kas inimesel on seal ohutu töötada? Neid murekohti on veel," kommenteeris Peterson.

Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsari sõnul tekivad uued töövormid väga kiiresti ja kaugtöö on muutumas üha tavapärasemaks praktikaks. „Samas, nagu enamasti uute asjadega, on kaugtöö puhul tihti korralduslikke küsimusi ja tuleb ette ka vaidlusi. Ent alati pole võimalik ja ka mõistlik kõige seadusega reguleerida. Kaugtöö kokkulepe on nimekiri soovitustest, millele nii tööandja kui ka töötaja saavad toetuda. Loodame, et sellest kujuneb üleüldine hea tava, mida järgitakse," ütles Tamsar.

Loe veel

Kümme olulist punkti kaugtöö kokkuleppe terviktekstist, millega kaugtöö tegemisel tasub meeles pidada:

1. Kaugtöö tegemine on vabatahtlik ning põhineb vastastikusel kokkuleppel, mida on võimalik ka üles öelda.

2. Kõigil samaväärset tööd tegevatel töötajatel peavad olema võrdsed õigused kaugtööle ning kaugtöötajatel on samaväärsed õigused kõikide teiste tööandja töötajatega.

3. Kaugtööd tehes tuleb järgida tööandja teatavaks tehtud andmekaitse alaseid eeskirju.

4. Töövahendite hankimise, paigaldamise ja hoolduse eest vastutab üldjuhul tööandja ja töötaja hoiab ja kasutab töövahendeid vastavalt tööandja poolt kehtestatud reeglitele.

5. Kaugtöö tegemine ei tohi töötajale kaasa tuua tööga seotud sissetuleku vähenemist seoses suurenenud kommunaal- või muude kuludega. Seejuures tööandja hüvitab kokkuleppel ainult otseselt tööga seotud kulud.

6. Kaugtöötaja vastutab talle teatavaks tehtud töötervishoiu- ja tööohutuse eeskirjade järgimise eest. Tööandjal ja töötajate esindajal peab olema võimalik kontrollida, kas kaugtöötaja täidab töötervishoiu ja tööohutuse eeskirju.

7. Tulenevalt tööülesannete iseloomust võib kaugtöötajal olla võimalus ise oma tööaega vabalt valida.

8. Kaugtöötaja ei tohiks tunda ennast muust töökollektiivist isoleerituna, seetõttu tuleb luua võimalused regulaarseteks kohtumisteks, koosolekutest osavõtuks, võimaldada ligipääs tööks vajalikele materjalidele ja muule vajalikule informatsioonile.

9. Kaugtöötajale tuleb tagada õigus ja kohustus osa võtta tööalastest koolitustest võrdväärselt teiste töötajatega.

10. Kaugtöötajale peavad olema tagatud samaväärsed õigused teiste töötajatega kuuluda töötajate moodustatud organisatsioonidesse, osaleda töötajate esindajate valimisel, ise kandideerida töötajate esindajaks.