Tänapäeva elutempo paratamatus: firma pakub oma töötajaile preemiapunkte väga tavalise asja eest

Moriyama annab töötajaile, kes magavad vähemalt viiel ööl nädalas vähemalt kuus tundi, punkte. Tegemist on pulmade planeerimisega tegeleva firmaga Crazy Inc.. Punkte saab ettevõtte kohvikus vahetada näiteks toidu vastu. Maksumaalselt on töötajal võimalik nii koguda 570 dollari eest punkte aastas. Öist magamist jälgib rakendus, mille on välja töötanud madratsitootja Airwave.

Üle 20-aastastest jaapanlastest lausa 92% kurdavad, et nad ei saa piisavalt magada, näitab hiljutine uuring. Esiteks on riigis tööjõupuudus, kuid aluspõhjus peitub jaapanlaste kultuuris ja nende olemuses. Nad on valmis end tööandja hüvanguks ohverdama. Moriyama aga arvab, et puhanud töötaja on rõõmsam ja siis on ka tema tulemused paremad.

„Sa pead töötajate õigusi kaitsma, muidu on riik ise nõrgem," ütleb ta. Crazy toetab ka töötajate paremat toitumist, trenni tegemist ja positiivsemat kontoriõhustikku.

2009. aastal uuriti vähese une mõju riigi majandusele USAs. Selgus, et riik kaotab aastas 411 miljardit dollarit ehk lausa 2,28% SKTst just seetõttu, et inimesed on väsinud. Jaapanis on sama protsent 2,92 ja summa 138 miljardit dollarit aastas.