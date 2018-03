Tänasel Tartu volikogu istungil astuvad vastamisi tselluloositehase pooldajad ja vastased

Täna kell 15 toimub Tartu linnavolikogus erakorraline istung, kus arutatakse Tartu lähikonda kavandatava tselluloositehase ja selle asukoha mõjusid inimestele, looduskeskkonnale ning piirkonna jätkusuutlikule arengule.

Volikogu üks põhilisi teemasid on nö Tartu apell, millele on allkirja andnud üle 7000 tartlase, kes nõuavad, et riik peataks algatatud eriplaneeringu ja kogu protsessi alustataks uuesti.

Tartu apellis on kirjas, et algatajad ei ole tehase rajamise vastu, aga neile ei meeldi seniste otsuste tegemise kiirus, läbipaistmatus ja see, et Tartu inimestega ei ole arvestatud. Apelli töörühma kuuluvad Tartu linnakodanikud ning Tartu ülikooli ja Eesti maaülikooli teadlased. Nende sõnul peab linnal olema oma tuleviku kohta vetoõigus.

Tartu volikogu komisjonides on tselluloositehase küsimust arutatud juba mõnda aega. Täna peavad kõnesid täiskoosseisu ees Est-For Invest OÜ juhatuse liikmed Margus Kohava ja Aadu Polli, Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse professor, akadeemik Urmas Varblane, riigihalduse minister Jaak Aab ja keskkonnaminister Siim Kiisler , Eesti Teaduste Akadeemia president akadeemik Tarmo Soomere , Tartu Ülikooli loodusgeograafia ja maastikuökoloogia professor Ülo Mander ja Tartu Ülikooli arendusprorektor, keskkonnateadlane Erik Puura, Tartu Linnavolikogu esimees Aadu Must ja linnapea Urmas Klaas.