Tänasest saab märkida Admiral Marketsi võlakirju

Alates tänasest algab valuutakaupleja Admiral Marketsi allutatud võlakirjade pakkumine Baltikumis, teatas bös.

Admiral Markets AS pakub avalikult kuni 50 000 Admiral Markets ASi võlakirja „Admiral Markets allutatud võlakiri 28.12.2027“ nimiväärtusega 100 eurot võlakirja kohta. Ülemärkimise korral võib Admiral Markets AS suurendada pakutavate võlakirjade arvu kuni 20 000 võlakirja võrra ja pakkuda kokku kuni 70 000 võlakirja. Allutatud võlakirju pakutakse hinnaga 100 EUR ühe võlakirja kohta ja intressimääraga 8% aastas. Võlakirjade hind emiteerimisel on võrdne võlakirjade nimiväärtusega.

Võlakirju pakutakse nii Eestis, Lätis kui ka Leedus.

Võlakirjade märkimine algab 8. detsembril 2017. a kell 10:00 ja lõppeb 19. detsembril 2017.a kell 17:00.

Võlakirjade ülekandmine investorite väärtpaberikontodele toimub 28. detsembril 2017.a.

Eestis saab märkimiskorraldusi esitada Nasdaq CSD SE kontohaldurite vahendusel, kes tegutsevad Eesti turul avalike pakkumiste vahendajatena. Läti ja Leedu turul korraldab Admiral Markets AS allutatud võlakirjade avaliku pakkumise oksjoni Nasdaq Vilnius. Läti ja Leedu turul saab märkimiskorraldusi esitada läbi börsi liikmete.

Admiral Markets AS allutatud võlakirjade avaliku pakkumise ja noteerimise prospekt on kättesaadav emitendi koduleheküljel veebiaadressil https://admiralmarketsgroup.com/et/bonds/