Tänavune deklareerimine tuleb teistmoodi: maksuamet teavitab personaalselt juurdemaksjaid, ühekordsed tulud söövad maksuvabastuse

Kõige olulisem muudatus puudutab palju kirgi kütnud maksuvaba tulu. Üle 55 000 inimese kasutas möödunud aastal maksuvaba tulu ettenähtust rohkem ja umbes 500 000 vähem. Riigile on n-ö krediiti antud umbes 130 miljonit eurot ja tagasi peaks makstama 11 miljonit.

Meenutuseks: alates 2018. aastast on kuni 14 400 eurot aastatulu saajatel maksuvaba tulu 6000 eurot aastas. Vahemikus 14 400–25 200 eurot väheneb maksuvaba tulu nullini.

Tasub märkida, et tulude alla arvestatakse ka näiteks dividendidelt või kinnisvara müügilt teenitud raha. See tähendab, et kui töötaja on aasta jooksul teeninud näiteks 12 000 eurot ja palunud tööandjal arvestada maksuvaba tulu null eurot lootes saada tuludeklaratsiooniga raha tagasi, kuid on teeninud selle aja jooksul maa müügist 20 000 eurot, siis võib teda pärast deklaratsiooni esitamist tabada üllatus. Müügist teenitud kasum suurendab sellisel juhul aasta tulu üle maksuvaba tulu piiri ehk 25 200 euro ja pärast deklaratsiooni esitamist pole lootust midagi tagasi saada.