Tänavune Euroopas suurima tõusu teinud valuuta võib veelgi kallineda

Tänavu enim kallinenud Euroopa valuuta Poola zlott võib muutuda veel kallimaks ja kiirem majanduskasvu võib panna keskpanka teist juttu rääkima, räägivad analüütikud.

Esmaspäeval kallines zlott 0,6 protsenti. Euro maksis 4,188 zlotti. Euro vastu on zlott tänavu kallinenud viis protsenti, USA dollari vastu suisa üheksa protsenti. Nii Morgan Stanley kui ING Bank Slaski prognoosivad, et zlotiralli jätkub, kuna Poola majanduskasv peaks kiirenema mulluselt 2,7 protsendilt 3,4 protsendile.

„Näeme head zlotinõudlust,“ kirjutasid Morgan Stanley analüütikud eesotsas Hans Redekerile klientidele mõeldud analüüsis.

Keskpank on hoidnud baasintressimäära rekordmadalal 1,5 protsendil kaks aastat. Et vähe on märke, et Poola majandus aeglustuks lähiajal, võib zlott tugevneda lähikuudel euro vastu 4,10 zlotile, prognoosis Morgan Stanley.

Credit Agricole'i strateegid eesotsas Jakub Borowskiga kirjutasid, et Prantsusmaa presidendivalimiste tulemusel kallinevad sel nädalal nii zlott kui Poola võlakirjad, kirjutab Bloomberg.

ING Bank Slaski prognoosis, et euro läheb testima 4,17 zloti taset. Pikaajaliselt peaks zlott kallinema. ING prognoosi kohaselt maksab euro aasta lõpus 4,15 kuni 4,20 zlotti.