Tanel Kiik: Keskerakonna valimislubadus ei tooks kaasa kinnisvarabuumi

Kui meede edukalt käivitub, siis on võimalik edaspidi kaaluda selle laiendamist ka teistele sihtrühmadele (nt noored spetsialistid), kuid see eeldab põhjalikumaid analüüse ja arvutusi. Omafinantseeringu vabastust vajavaid inimesi võib hinnanguliselt olla kümneid tuhandeid, kuid loomulikult ei vaheta nad kõik korraga oma elukohta. Näiteks möödunud aastal kasutas KredExi noore pere käendust ca 1400 leibkonda ning noore spetsialisti oma üle 1800.

Meie pakutav muudatus parandaks kinnisvara kättesaadavust, kuid ei tooks kaasa kinnisvara- ega laenubuumi. Iga väljastatava eluasemelaenu puhul hindab ka tulevikus ennekõike pank, kas inimene on seni käitunud rahaliselt kohusetundlikult ning kas tal on laenu teenindamiseks piisav sissetulek. Samuti otsustab iga inimene ise, kas ta soovib ennast pikaajalise kohustusega siduda või eelistab üürimist kui mõnevõrra paindlikumat lahendust. Kindlasti suurendaks uus süsteem just noorte perede valikuvabadust üüripinna ning oma kodu vahel.

Keskerakonna ettepanek on pälvinud ootuspäraselt palju vastukaja, sh kriitikat. Tihti nõustutakse, et probleemitõstatus on õige, kuid peljatakse kaasnevat mõju kinnisvara- ja laenuturule. Loomulikult sisaldab iga uus algatus riske, mis tuleb eelnevalt läbi mõelda ja maandada. Täpselt samamoodi kätkeb igasugune laen ju ka täna riske nii laenuandja kui laenuvõtja poolt vaadatuna. Nende olemasolu ei saa aga olla põhjuseks ühegi idee koheseks maha kandmiseks. Meie ettepaneku plussid ja miinused tuleb ühiselt läbi arutada, põhjalikult läbi arvutada ning võimalikke riske minimeerida.

Lähinädalatel ja -kuudel jätkame konsultatsioone nii KredExi, Eesti Panga, rahandusministeeriumi kui kommertspankadega. Pärast neid arutelusid saame keskenduda ka

täpsemate riskide ja võimalike kulude väljaarvutamisele. Pole õige juba eos väita, et tegemist on riigile üle jõu käiva lahendusega, sest eluasemelaenu käenduse pakkumine ei too üldjuhul kaasa rahalist kulu. Näiteks täna teenib erinevaid käendusi pakkuv sihtasutus KredEx iga-aastaselt hoopis mõõdukat kasumit, kuna Eesti inimesed on olnud oma laenude tagasimaksmisel kohusetundlikud.

Ilma vajaliku kindlustundeta piisava sissetuleku ja oma kodu osas süveneb väljaränne ning Eestis ei sünni ka edaspidi piisavalt lapsi. Seega on noorte perede toetamine iga valitsuse prioriteet, millest ei saa ega tohi mööda vaadata. Eestis on edukalt rakendunud vanemahüvitise süsteem, järk-järgult tõusevad lapsetoetused ning käivitus elatisabifond üksinda last kasvatavate vanemate abistamiseks. Lisaks paneb riik palju rõhku noortele suunatud tööturumeetmetele. Nüüd on aeg astuda veel üks samm edasi.

Keskerakonna seisukoht on, et riik peab pakkuma noortele peredele senisest enam abi ja tuge ka eluaseme soetamisel. Samal ajal ootame noortele suunatud mõtteid ja edasiviivaid ettepanekuid ka teistelt erakondadelt. Meie oleme igatahes aruteludeks avatud ja valmis.