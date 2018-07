Tanel Padar: kuulasin südame häält ja loobusin Tallinna Sadama aktsiate ostust viimasel hetkel

Muusik Tanel Padar tunnistas, et oli üks neist, kes Tallinna Sadama aktsiate märkimisest osa võttis, aga loobus ostust vahetult enne viimast hetke, kirjutab Äripäev.

„Suure hurraaga märkisin, oli väga hea meel, et ma seda tegin, aga siis hakkasin kuulama oma südame häält ja teisi sõpradest investoreid. Otsustasin, et hetkel vaatan pealt, mis toimub,“ rääkis Padar intervjuus Äripäeva sõsarlehele Delovõje Vedomosti enne oma esinemist sel nädalavahetusel toimuval Investeerimisfestivalil.

Padar usub, et alustaval investoril on mõistlik kätt proovida igal pool natukene ning aru saada, mis õige on. Nii on ta kogunud omajagu häid õppetunde.

„Ma võtan hästi tasa ja targu. Nii ei tee, et oma maise vara maha müüks ja pimesi ostaks mõne ettevõtte aktsiaid. Mul on mitme erineva ettevõtte aktsiad,“ selgitas ta.

Loe pikemalt Äripäevast.