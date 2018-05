Tanel Padari ühemehefirma startis hirmsa hooga. Tema osalusega verivärske firma on aga väga põnev

Aasta ja 3 kuud tagasi loodud Padar Production OÜ ehk Tanel Padari ühemehefirma on startinud võimsalt. Müügitulu oli sel ettevõttel üle 191 000 euro ning puhaskasumiks kujunes koguni 85 408 eurot. Padar ühtegi senti siiski dividendidena välja ei võtnud.

Oma aruandes kirjutab mees, et Padar Production OÜ on asutatud 17. jaanuaril 2017. aastal ja ettevõtte põhitegevus on kontsertide lavastamine ja esitamine ning muusikaline loometegevus. 2017.aastal moodustati Tanel Padari uus bänd, kellega anti aasta teises pooles menukaid kontserte. Uue bändi tarvis soetati muusikainventari ja uusi instrumente. Lisaks esines Tanel Padar mitmetest teistes muusikaprojektides.

Palka maksis Padar endale 545 eurot kuus.

Padar on kahtlemata Eesti üks ettevõtlikumaid muusikuid. Aasta tagasi lõi ta firma Padar Holdings, mis tegeleb muu mujal liigitamata koolituse valdkonnas. Sel ettevõttel veel ühtegi aruannet ette näidata ei ole. Teada on vaid, et viimases kvartalis nad makse tasunud ei ole.

Endiselt on tal veel Danel Pandrega kahasse The Suni ajast Crunch Industry, mil uut aruannet veel ette näidata ei ole. 2016. aastal oli firma 763 000 eurose müügitulu juures puhaskasumiks 38 648 eurot. Niisiis näitab Padar üksinda paremat kasuminumbrit. Koos Pandrega on neil ka firma Eesti muusika kirjastus OÜ, mille 2016. aasta käive oli ligi 16 000 eurot, aga puhaskasum 2286 eurot.