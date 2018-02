Tankistivabrikute probleemile võib tulla lahendus. Ausatele ettevõtjatele tähendaks see ebamugavust

Võlausaldajate liidu juht Marie Rosin nimetab firmadega skeemitajaid samasugusteks kurjategijateks nagu seda on tänavatel tegutsevad taskuvargad. Foto: Anni Õnneleid

•• Eestis on üle 217 000 äriühingu. Neist suur osa seisab niisama ja on pealegi veel võlgu.



•• Peamine probleem on meie liigne liberaalsus: liiga lihtne on ettevõtet luua ja võõrandada.



•• Majandusaasta aruande esitamine ei pruugi varsti enam olla naljanumber nagu praegu.