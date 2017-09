Tanklaketid ühinevad: Alexela ostab Euro Oili ja saab suurimaks tanklaketiks

Alexela ostab kütuse-ettevõtte Euro Oil 24-st tanklast koosneva tanklaketi. Tehingu tulemusena kasvab Alexela tanklate arv 100-le.

„Nüüd ostetavad tanklad parandavad meie kättesaadavust Tallinna linnas,“ sõnas Alexela Oil juhatuse esimees Ain Kuusik. „Samuti muutume suurimaks Tallinna lähipiirkonnas, omades uusi tanklaid nii Harku, Saue kui Viimsi vallas,“ kirjeldas Ain Kuusik.

Euro Oili senise omaniku Arno Hirtentreu sõnul oli tehing Alexelaga parim valik. „Mul on hea meel, et meie tanklaketi abiga saab Eesti suurima, kohalikul kapital põhineva tanklaketi. Alexelal on nüüd kindlasti olemas tanklavõrk, mis on Eesti suurima tiitli vääriline,“ sõnas Arno Hirtentreu.

Euro Oil ostuga on Alexelal esmakordselt tanklad Loksa linnas ja Aegviidu, Kose ning Koeru alevikes. Samuti suureneb Alexela tanklate arv Viljandi, Rakvere, Keila, Haapsalu ja Karksi-Nuia linnades.

Ain Kuusiku sõnul on käesolev tehing tõenäoliselt viimane suurost kütuseturul. „Kõik tanklaketid on näidanud üles soovi laieneda, et vastu pidada väga karmis konkurentsis. Ei ole teist sellist riiki Läänemere ääres, kus oleks nii palju tanklaid elaniku kohta ja nii suur hinnakonkurents,“ kirjeldas Ain Kuusik.

Ostetavad Euro Oil tanklad renoveeritakse etapiviisiliselt, andes tanklatele uue, Alexela sinisest värvist lähtuva väljanägemise.

Tehing jõustub peale konkurentsiametilt loa saamist. Tehingu hinda osapooled ei avalda.