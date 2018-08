Tanklaketid võitlevad turu eest üha pikemate kampaaniate ja suuremate soodustustega

Eelmisel nädalal tulid tanklaketid välja augusti lõpuni kestva sooduskampaaniaga, mis annab liitrihinnast alla juba viis senti. Niigi soodsamal Läti-Leedu turul on allahindlused siiski veel suuremad, vahendab ERR Uudised.

Nafta maailmaturu hinnatõus, aktsiisitõus ja lõunanaabrite soodsamad kütusehinnad on viinud selleni, et Eesti tanklaketid on kaotanud alates aktsiisitõusudest kümnendiku läbimüügist. Enamasti on kaotatud transpordisektori kliendid, kes tangivad nüüd Lätis-Leedus, kus kütus on kõvasti soodsam, nii et Eestis käib rebimine eeskätt eraklientide nimel.

Kütusemüüjad tõdevad, et eraklient on väga hinnatundlik ning tangib seal, kus soodsam on.

"Kuna eraklient on väga hinnatundlik klient ja konkurents kütuseturul on läinud väga tuliseks ning suvine aeg on see, mil eratarbimine on kõige suurem, siis see on põhjus, miks ükstaspuha, kes teeb suurt kampaaniat, lähevad teised sellega kaasa," kommenteeris Alexela Oil juhatuse liige Alan Vaht. "Eratarbija on väga hinnatundlik ja teeb oma otsused selle järgi, kui hinnavahe on isegi pool senti või sent. Isegi see kolmas komakoht mängib väga suurt rolli eratarbimises."