Tarbijakaitse juht: kaupluste sihipärane saamatus viib tarbija taskust miljoneid

Kauba hinna erinevused letil ja kassas toovad kauplustele aasta jooksul kuuekohalise lisatulu. Sisuliselt on aga tegemist vargusega ostja taskust, leiab tarbijakaitseameti peadirektor Andres Sooniste Äripäevas.

Ei ole harv olukord, kui külastad kauplust kampaaniajärgsel päeval ja satud fakti ette, et müügisaalis väljapakutud kauba soodushind kassasse jõudes kuidagi enam ei kehti. Sageli on vahed sentides ja olulist kahju see kaasa ei too ning pealegi pakub kassiir, et ostukohustust ju ei ole.

Tegemist ei ole ühe kaupluse töökorraldusliku suutmatusega või laiskusega, vaid süsteemse planeeritud korraldamatusega või sihipärase saamatusega, mille eest saab vastutuse võtta eelkõige ettevõtte juhtkond.

