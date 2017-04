Targa Maja pankrotti lasknud juht: mina ei suutnud ärimudelit ellu viia

Sihtasutus Virumaa Kompetentsikeskus pankrotiavaldus, Rasmus Lindmaa Foto: Ain Liiva

Targa Maja kompetentsikeskuse juht Rasmus Lindmaa rõhutas Ärilehele, et ei suutnud EAS-i nõudeid täita. "EAS-i nõuete" all mõtleb ta aga tegelikult projekti äriplaani, mis töötati Targa Maja asutajate poolt välja just selleks, et EASilt toetusi saada. Kompetentsikeskuse tegevus jäi aga soiku ja nüüd küsib EAS toetuseks antud 3,3 miljonist tagasi 2,6 miljonit eurot.