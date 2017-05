Targa Maja võlausaldajate koosolekul otsustati lõplik pankrotti laskmine, toimkonda kaasati tippadvokaat

Eile toimus sihtasutuse Virumaa Kompetentsikeskuse võlausaldajate koosolek, kus suurimaks võlanõudjaks on Ettevõtluse Arendamise sihtasutus 2,6 miljoni eurose nõudega.

EAS-ilt üle kolme miljoni euro toetust saanud ja hiljuti pankroti väljakuulutanud sihtasutus Virumaa Kompetentsikeskus, mille alla kuulus ka linna tõmbenumbriks planeeritud Rakvere Tark Maja, on nüüdseks pankrotiprotsessis.

Pankrotihalduri Martin Krupi sõnul on tavapärane, et esimesel koosolekul otsustatakse lõplikult, kas võlgnik jätkab tegevust (saneerimise teel) või ta likvideeritakse. "Reeglina 99% pankrotis juriidilistest isikutest likvideeritakse. Nii otsustati ka SA puhul, sest saneerimiskava ei esitatud ning jätkamisest ei olnud keegi huvitatud."

Nimetati ka pankrotitoimkond, kus kolme liikme hulka kuulub ka näiteks tippadvokaat Külliki Namm.

Martin Krupi sõnul otsustati ka, et haldur müüb vara üldises korras ehk enampakkumisel. "Võimalus on vara müüa ka suuremat kasu andval viisil, seda pankrotitoimkonna järelevalve all. See tähendab, et kõrvalekaldumine on lubatud."

Vallasvara on ca 15 000 euro väärtuses, aga väga raske on hinnata hetkel hoone väärtust, sest sisuliselt saab seal rääkida hoonestusõigusest, sest kasutusõigus on 2025. aastani Rakvere linnal. See tähendab, et kesiganes maja ostab, saab kaasa endaga kahel korrusel tegutseva Rakvere linnavalitsuse. "Me ei ole hetkel ka ekspertiisiks raha kulutanud, eks me peame arutama läbi, kuidas me seda müüki korraldama hakkame," nentis Krupp.

Samal ajal käib sihtasutuse suhtes ka kriminaaluurimine kelmuse ja riigihangete seaduse rikkumise alusel, sest audit leidis, et ehitamise ajal oli esitatud fiktiivseid arveid, tehtud tagasioste või antud töid teha näiteks nõukogu liikme firmale.