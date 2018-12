„Tariifimees” ja „väga edukad kõnelused”: USA-Hiina vaherahu tekitab küsimusi

USA ametnikud kirjeldasid kokkulepet kui ajaloolist läbimurret ja see pani esmaspäeval aktsiaturud üles liikuma. Teisipäeval need aga kukkusid, sest Trump nimetas end Twitteris „Tariifimeheks" ja ähvardas uute maksudega.

Pekingi poolelt järgnes kohtumisele mitu päeva kestnud vaikus. Kolmapäeval teatas Hiina kommertsministeerium, et usub USA-ga kaubandusleppeni jõudmist. Ministeerium nimetas Trumpi ja Xi vahel toimunud kõnelusi „väga edukaks", aga täpsemalt edasisi läbirääkimisi ei puudutanud.

Robert Daly, USA Wilsoni Keskuse analüütik, ütles, et Hiina eesmärk on venitada nii kaua kui võimalik. „Selleks peab Peking kala õnge otsas hoidma pannes Trumpi administratsioon uskuma, et progress on käeulatuses," lausus Daly NBC-le.

Ta lisas, et teisipäeval aset leidnud langused aktsiaturgudel ohustasid Trumpi väidet, et kokkuleppele jõutakse ja asendasid selle jutuga administratsiooni ebakompetentsusest ja Hiina järeleandmatusest.

Valge maja teatas pärast presidentide kohtumist, et uuest aastast jõustuma pidanud tariifide tõstmine 200 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupadele seniselt 10 protsendilt 25-le, lükatakse edasi 90 päeva. Samuti öeldi, et Hiina ostab „märkimisväärse hulga" kaupa USA-lt.

Trump lausus pärast kohtumist ka, et Hiina lubas vähendada USA autodele kehtestatud tariifi, mis tõsteti sel aastal 40% peale. Hiina pole aga seda väidet kommenteerinud.

Pekingi Tsinghua ülikooli kaubandusekspert Ma Hong ütles uudisteagentuurile AP, et Hiina viivitused tulenevad ettevaatlikusest. „USA on esitanud palju nõudmisi, kõik nendest pole mõistlikud", selgitas ta ja lisas, et läbirääkimised jätkuvad sammhaaval ja mitte USA tempos.