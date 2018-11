Tarkvarafirma CGI: paljudes pankades on rahapesu tuvastamine endiselt keerukas ja ebatõhus

„Finants- ja küberkurjategijate meetodid on pangandussektoris muutunud üha leidlikumaks ning riiklik ja rahvusvaheline järelevalve nõuab pankadelt üha efektiivsemaid samme kahtlaste klientide tuvastamisel ning rahapesu tunnustega tehingute avastamisel," sõnas Maria Žukova. "Ja seda olukorras, kus üha kasvavad tehingumahud ning pankadevaheline konkurents ei võimalda teha järeleandmisi klientide teenindamise kiiruses."

„Täna on CGI lansseerinud unikaalse tarkvaraplatvormi HotScan360, mis tuleb pankadele rahapesu ja finantskuritegude vastases võitluses appi. Samuti oskab platvorm tuvastada kahtlased kliendid ning tehingud," lausus Maria Žukova. „HotScan360 reaalajas toimiv riskimoodul töötleb ja hindab tuhandeid tehinguid sekundis, kasutades seejuures ka iseõppiva tehisintellekti põhimõtteid. Tarkvaralahendust on võimalik kasutusele võtta nii tervikuna kui üksikute moodulite kaupa, mis on ühildatavad finantsasutuste olemasolevate süsteemidega.HotScan360 võimaldab pankuritel rahapesuvastases võitluses tegelikke tulemusi saavutada ja seda ilma järeleandmiseta tehingute kiiruses."

Maria Žukova lisas, et uus tarkvara on täielikus vastavuses kõigi hiljutiste ja tulevaste teadaolevate finantsvaldkonna regulatsioonidega nagu GDPR, PSD2 ja SEPA maksete direktiiv.

CGI HotScan360 on koostöös eri riikide finantsasutustega loodud tarkvaraplatvorm, mis võimaldab reaalajas analüüsida tohutuid andmemahtusid ning tuvastada pangatehingutes anomaaliaid ja mustreid, mis viitavad kas rahapesule, kahtlastele tehingutele ja/või majanduskuritegevusele.

1976. aastal asutatud CGI, mille osa on ka CGI Eesti AS, on globaalne IT- ja äriteenuseid pakkuv ettevõte.