Tarmeko juht 50+ töötajate palkamisest: keda ma sõltumata vanusest tööle ei võta, on sotsialistid – need, kes soovivad teha üksnes seda, mis on mugav või huvitav

Tarmeko omanik ja juht Jaak Nigul kinnitas Eesti Päevalehele poolt ja vastu küsitluses, et ta ei nõustu arvamusega justkui oleksid alla 50-aastased ettevõtlussektoris kuidagi eelisseisundis ja sellest vanemad tuleks pensionile saata.

Tema sõnul jääb väga head füüsist eeldavaid töökohti järjest vähemaks ning samuti tugevaid noori. Ainult IT-s on nooremad tema sõnul üldiselt osavamad.

„Minu osalusega ettevõtetes on ligi pooled töötajad üle 50-aastased ja ma pole veel kedagi vanuse pärast vallandanud ega koondanud. Meil on ka mõned üle 65-aastased, kes teevad noorematele silmad ette,“ lausus ta.

„Keda ma kindlasti, sõltumata vanusest, tööle ei võta, on sotsialistid – need, kes soovivad teha üksnes seda, mis on mugav või huvitav. Ega nad ettevõtetesse eriti ei pürgigi, neile sobib hästi valitsussektor,“ lausus Nigul.

Sel nädalal tutvustatud Eesti avatud ühiskonna instituudi uuringust segus, et üle 50-aastaste inimeste tööturul kehvemini kohtlemist peetakse loomulikuks ja paratamatuks ning eeldatakse, et vanemate töötajatega peabki niimoodi käituma, sest nad peavad oma koha tööturul noorematele loovutama.

Ärileht kirjutas uuringust põhjalikumalt siin.