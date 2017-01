Täna Hotell Telegraafi koostööst maailma suurima hotelliketiga Marriott teatanud hotelliettevõtja Tarmo Sumberg räägib, miks selline otsus tehti ja mis toimub Tallinna hotelliturul.

Kas lisaks Marriottile oli veel mõni hotellikett kaalumisel?

Ei olnud muid variante antud juhul kaalumisel. Marriott on ketina teistest kraad kangem, eriti peale möödunudaastast Starwoodi ülevõtmist - kokku 30 brandi ja üle 85 miljoni püsikliendi rohkem kui 110 riigis.

Kas tugeva välispartneri vajaduse tõi keeruline olukord üksi kundede hankimisel?

Ketiga liitumise otsus tekkis pikaajalisest plaanist tulenevalt. Viimastel aastatel on olnud olukord stabiilne, kuid pikas perspektiivis usun, et see strateegia on tugevam ja turvalisem.

Mis tuuled puhuvad laiemalt Tallinna hotelliturul? Kas Hiltoni valmimisega on Tallinnas hotellide täituvus kahanenud?

Tallinna hotelliturg on viimastel aastatel stabiilne. Kriisijärgsest madalseisust on sammhaaval välja tuldud. Tervikuna ei ole 200-toaline Hiltoni hotelli avamine umbes 5000-toalisele turule erilist mõju avaldanud. Peamiselt on see ilmselt tihendanud konkurentsi Swissoteli ja Radissoni hotellidega.