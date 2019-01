Tarmo Tamm lubas seista Eesti kaheks jagamise eest

„Võttes aluseks SKT elaniku kohta, on Eestis kõige suuremad käärid Põlva maakonna ja Tallinna vahel. On väga palju teisi äärealaseid maakondi, mille puhul see on ligilähedane,” kirjeldas Vabaerakonna liige Andres Herkel keskerakondlasest maaeluministrile Tarmo Tammele riigikogu infotunnis küsimust esitama asudes.

Herkel märkis, et valitsus on nüüd loobunud tunnistamast, et meil on kaks erineva arengutasemega Eestit, ja koos sellega ka Brüsselilt erandi taotlemisest, et saada väiksema omaosalusega Euroopa Liidust struktuurifondide toetusi. „Kuidas te vaatate sellele, et see lõhe jätkub?” uuris Herkel Tammelt, kes on poliitikasse just Põlvamaalt jõudnud.

„See küsimus on natuke laiem,” märkis Tamm vastama asudes. Ta selgitas, et riigi jagamine kaheks eraldi tsooniks on võimalik teatud tingimustel. „Üks tingimus on see, et ühes piirkonnas peaks olema vähemalt 800 000 inimest, ja seal on ka mingid erandid,” lausus maaeluminister.

Valitsus pole veel otsust langetanud

Küll aga toonitas Tamm, et väide nagu valitsus oleks midagi selles osas juba ära otsustanud ei pea paika. „Minu teada neljapäeval valitsuskabinetis arutatakse seda edasi. Mina loomulikult toetan seda, et maapiirkondadele saaks täiendavalt finantsvahendeid ja selle nimel tuleks teha ka siis tööd,” ütles Tamm.

Tema sõnul tuleks kõigepealt läbi uurida, et kas see on nii lihtne, kas seda raha on võimalik taotleda. „Vahepeal räägiti summadest 700–800 miljonit eurot, nüüd räägitakse juba umbes 100 miljonist eurost,” põhjendas ta.