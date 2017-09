Tarmo Tamm munatoodete mürgiskandaalist: inimeste tervis on meile esmatähtis

Täna andis Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) teada, et Eestisse on jõudnud 540 kilogrammi fiproniili sisaldavat munatoodet, kuid tootja kinnituse kohaselt ei kujuta selle tarbimine ohtu inimese tervisele.

„Riikidevahelist infovahetust tuleks tõhustada, et selliseid juhtumeid ära hoida,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Kindlasti arutame antud teemat 5. septembril põllumajandus- ja kalandusministrite mitteametlikul kohtumisel, kus ülevaate tekkinud olukorrast annab ka Euroopa Komisjoni tervisevolinik Vytenis Andriukaitis.“

Saksamaa ettevõte Eipro-Vermarktung kutsus turult tagasi Eestisse tarnitud pastöriseeritud maitsestatud omletisegu, kuna kasutas toote valmistamisel mittenõuetekohast toorainet. VTA vahendab, et omletisegu partii tarniti Eestisse 25. juulil ühele Eesti hulgimüügiettevõttele. Tuginedes seni läbiviidud täiendavale järelevalvele võib väita, et toode ei ole jõudnud jaemüüki. Euroopa Liidus kehtivate põhimõtete kohaselt vastutab toodetud toidu nõuetekohasuse eest valmistaja ja on kohustatud mittenõuetekohase toote turult tagasi kutsuma.

„Selge on see, et teema on väga muret tekitav ning sellega tuleb tõsiselt edasi tegeleda. Inimeste tervis on meile esmatähtis ning usun, et Veterinaar- ja Toiduamet täpsustab, mil määral on fiproniiliga saastunud munatooteid veel Eesti turul, ning kõrvaldab need müügist,“ lisas Tamm.

Vastavalt uusimatele teadusuuringutele ei ole fiproniil kantserogeenne ega mutageenne, kuid võib olla inimestele neurotoksilise mõjuga. Olenevalt doosist ja kokkupuute kestusest võib olla erinev mõju kesknärvisüsteemile, kilpnäärmele ja maksale. Suurtes annustes põhjustab fiproniil iiveldust, oksendamist ja peavalu. Toimeaine on väga toksiline vesikeskkonnale, veeorganismidele, kaladele, mesilastele ja lindudele (ka kanad). Fiproniil võib potentsiaalselt saastada põhjavett.