Tarneahel mõjutab pakendit

Üürike selgitab, et ajaga on pakend aina lihtsamaks läinud. Kui enne kasutati meelsasti erikujulisi pakendeid, siis nüüd võib öelda, et ringist ja pallist on saanud karp - see on saavutatud optimeerimise ja käitlemise lihtsuse hinnaga. Tänu sellele, et tootmisel on hinnasurve väga suur, kasutatakse masstootmisel optimeerimist. Kaubaalusel on vaja võimalikult palju kuupmeetreid ära kasutada. Ta toob näite, et kui pakend on pallikujuline, jääb palju pinda kasutamata. „Risttahukat on palju lihtsam toota, seetõttu on kahetsusväärselt ohvriks toodud pakendi ja toote ainulaadsus ning visuaalne eristatavus," sõnab Üürike.

Pakendite, liimide, värvide, lakkide kasutamisele pööratakse suurt tähelepanu, et need oleksid tarbijale ja keskkonnale ohutud. Tõusev trend on, et plastpakend asendatakse aina enam kergesti komposteeritava pakendiga. Hea näide on kartongmaterjal, mis on biolagunev ning kaetakse vajadusel biolaguneva lakiga.

Keskkonnahoiust rääkides ütleb Üürike, et uued seadmed kasutavad H-UV-värve. Need tarbivad kuivamisel oluliselt vähem energiat ning tekitavad vähem osooni. Väheneb tehnoloogilise piirituse kasutus ja seeläbi väheneb heitmete lendumine õhku. Säästetakse keskkonda ja samal ajal kasvatatakse tootlikkust."

Kaubanduse ootused