Tartlased tahavad selgust - tuleb riigimaja või mitte?

Tartu Linnavalitsus uurib kirjas rahandusministeeriumile, kas varasemad kokkulepped Tartusse riigimaja ehitamisest enam ei kehti.

Praeguse linna üldplaneeringuga on Holmi pargis riigimaja jaoks krunt kinni pandud. Seda tehes tugines linn 2015. aastal RKASiga peetud läbirääkimisetel, kus viimane tutvustas neile riigimajade kontseptsiooni üldisemalt. Selles seisis näiteks, et "/.../ riigimaja hoone paikneb tõmbekeskuses, üldjuhul kesklinnas ja on hästi ligipääsetav. Asukoht on tunnetuslikult hästi leitav." Lõuna-Eestis on tõmbekeskus muidugi Tartu.

Tänaseks on aga valminud juba uus kontseptsioonipaber, kus Tartu on riigimaja asukohana majanduslikel kaalutlustel välistatud. "Projektis ei käsitleta esialgu Tallinna ja Tartut, kuna klientide arv ja asutuste koosseis on liiga suur riigimajade loomiseks. Sellegipoolest on ettepanekutes arvestatud Tartu maavalitsuse hoone investeerimisvajadusega," seisab seal.

Asja muudab keerukamaks aga ka see, et novembris liitus Tartu linnaga teatavasti ka Tähtvere vald. Linnavalitsus palub ministeeriumilt infot, et oleks selgus, kuodas edasi minna.