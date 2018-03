Tartlaste vastuseis tselluloositehasele võib viia kohtuvaidlusteni

Tartu lähedale Emajõe äärde planeeritav tselluloositehas on tekitanud kirgi hetkest, kui selle loojad plaaniga avalikkuse ette tulid. Ajaga on vastuseis läinud üha suuremaks. Keskkonnaspetsialistid ja -aktivistid on veendunud, et tehas kahjustab nii meie metsi kui ka loodust, eriti Emajõge. Hais vähendab kinnisvarahindu ja elukvaliteeti. Kõik see on kulmineerunud sellega, et üle 7000 tartlase on andnud allkirja n-ö Tartu apellile, millega nõutakse, et riik peataks algatatud eriplaneeringu ja kogu protsessi alustataks uuesti.