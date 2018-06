Tartu apell: 6 levinud eksiväidet seoses tselluloositehase ja eriplaneeringuga

Kui investorid tulevad valitsuse juurde äriplaaniga, millele küsivad suurt toetust, oleks loogiline kõigepealt täpsustada asjaolusid ja teha kindlaks, kas ettevõtjate äriplaan on kooskõlas Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu seadustega. Keskkonnaministeerium, kellele on hästi teada, et Euroopa Liidu veepoliitika raamdirektiivi (2000/60/EÜ) täitmine on kohustuslik, on aga eiranud asjaolu, et projekt läheb vastuollu seadusega, mis kohustab Eestit veekogude kvaliteeti parandama.

Kahetsusväärselt jäi valitsus nõusse ka investorite ettepanekuga algatada tehase ehitamiseks eriplaneering, kuigi põhimõtteliselt on see meede ette nähtud riiklikult tähtsate, riigikaitseliste või infrastruktuuriga seotud objektide jaoks. Tekib küsimus: kas sedasama võiks nüüd nõuda ka teised äriettevõtted? Riigi eriplaneeringu algatamist ühe erainvestori huvides on kritiseerinud ka ekspeaminister Andrus Ansip.

Majanduse edendamise nimel otsustati nii valitsuses kui ka riigikogus üle libiseda heast valitsemistavast, mis nõuab läbipaistvust, avatust, kõigi poolte ära kuulamist ja sisulist diskussiooni. Et välistada tõrked tehase rajamise protsessis, otsustati investorite ettepanekul algatada riiklik eriplaneering. Aasta jooksul vähehaaval kogunenud info põhjal on selle sammu taga raske näha muud kui soovi Tartu, Tartumaa omavalitsuste ja kogukonna sõna kaalu olulisel määral vähendada, nagu näitab ka praeguseks kujunenud olukord.

Mitte ainult valitsuserakonnad, vaid kõigi erakondade esindajad hääletasid seadusemuudatuse poolt, mis lubab erainvestoril maksta eriplaneeringuga kaasnevate uuringute eest. Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid väljendas oma 2. mail 2017. saadetud kirjas Riigikogu esimehele seisukohta, et menetlus ei vastanud läbipaistva, üksikasjaliku ja kaasava seadusmenetluse ega hea õigusloome nõuetele. Eelnõud on kritiseerinud ka riigikontrolör Alar Karis.

Seadusemuudatused võeti vastu ja riigi eriplaneering algatati 2017. aasta kevadel nii kiiresti – vähem kui kuu jooksul –, et isegi kohalik omavalitsus ei jõudnud reageerida, rääkimata kodanikkonnast.

2. Kas Tartu apellid põhinevad valeväidetel?

Vastus: Tartu apelli töörühma (kuhu kuuluvad ülikoolide teadlased ja linnakodanikud) eesmärk on olnud avalikkust teaduspõhiselt informeerida ja ohtudele tähelepanu juhtida.

Üks näide: Euroopa Liidu veepoliitika raamdirektiiv kohustab Eestit Emajõe ja Peipsi seisundit parandama. Olemasolevad uurimistulemused, sh ka Riigikontrolli 2012. a. raport riigikogule lubavad ühemõtteliselt väita: et veemajanduskava järgida, ei saa lubada reostuse lisandumist. Suure tselluloosivabriku ehitamine Emajõe piirkonda ei tee vee kvaliteeti paremaks.